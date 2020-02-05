武漢肺炎疫情延燒，衛福部長陳時中坐鎮指揮，昨（4）日宣布武漢返台確定1人感染肺炎時，數度哽咽，更已經兩天沒有好好休息，讓網友感到相當不捨。其實，陳時中的母親才剛過世，隨著疫情爆發，他也強忍情緒挺身防疫。

武漢肺炎疫情爆發，台灣1月23日升級為第二級開設，指揮官也從疾病管制署署長周志浩，換成陳時中，挺身第一線防疫。昨日陳時中宣布武漢台人確診，數度哽咽，也提到帶這些台商回來的重要性，就是要避免病人留在武漢，在不好的醫療環境中可能喪失寶貴生命。記者會上，陳時中情緒激動，一度講不下去。

陳時中落下男兒淚，網友看了相當不捨，臉書「台灣肉圓世界同行」更列出他的「鐵人行程」，指出上次已經是兩天前，發起活動要他好好休息，網友也紛喊「去睡覺！」

據《中央社》報導，有官員指出，陳時中常常忙到凌晨，駐守疾管署，就連農曆春節期間也和所有防疫人員共體時間，每天到指揮中心報到，3日首批武漢台人包機返台，更是開了整天的會，晚上立刻趕到桃園機場坐鎮，忙到隔天凌晨1點，又到台中檢疫所視察，5、6點告一段落後，又趕回台北準備早上8點半的記者會。

報導中也提到，一名牙醫界友人表示，其實去年底陳時中的母親剛過世，陳時中在喪母期間，卻仍戮力為公，精神令人感到敬佩。

消息傳出後，原本因柯文哲不滿陳時中的網友對他改觀，表示覺得政府團隊真的為了防疫鞠躬盡瘁，其他也紛紛給予肯定，留言「敬禮！」「好好做事情就可以獲得尊重了」、「很盡責」。

沮喪落淚！台商確診第11例 陳時中泣：「大家都很努力」

(中時電子報)