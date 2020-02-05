台南市政府為方便口罩實名制上線後，市民查詢口罩領購藥局營業資訊與聯繫方式，提供台南市口罩領購藥局地圖供民眾利用。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣累計逾10例確診個案，雖然目前尚無社區傳染發生，台南市政府為方便口罩實名制上線後，市民查詢口罩領購藥局營業資訊與聯繫方式，提供台南市口罩領購藥局地圖供民眾利用。

口罩實名制明天開始施行，市民須持健保卡至台南市500多間健保特約藥局購買，本次口罩實名制規定，7天僅可購買2片，2片價格10元，提醒市民應留意購買規定，領購規則依身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，請在周一、三、五、日到藥局購買，身分證最後一位數為0、2、4、6、8，則於周二、四、六及周日到藥局購買。

市府提醒，周日雖然不限制購買者，但請留意藥局是否有營業，有關營業資訊可透過市府提供的台南市口罩領購藥局地圖中查詢藥局聯繫方式。地圖使用方式請掃描市府提供QR code條碼，如有任何問題也可撥打免付費防疫專線1922或台南市衛生局防疫專線06-2880180。

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