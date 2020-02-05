根據國際報價網站統計，去年各尺寸都分別出現不同跌幅，在65吋市場自 6 月開始到12月約有 23.1％的跌幅，55 吋全年約跌約34.2％，49吋及50吋全年約有29.4％的跌幅，43吋全年跌幅約25％的。PIDA分析師林政賢認為，2020年液晶面板產業來看，各面板廠在液晶電視面板庫存依然很多，但在今年南韓與大陸面板廠產能減低及停產策略，使得下游庫存降低、液晶面板下調產能、稼動率降低的因素下，液晶面板供過於求的壓力將會趨於減緩。

因這幾年液晶面板市場競爭強烈，2019 年電視液晶面板價格持續下探，南韓兩大面板巨擘都將停止液晶面板產能，逐漸集中OLED及QLED面板產能。市場傳出LGD除了集團的樂金電子外，還有SONY、Panasonic及小米都在2020年推出OLED 電視，並採用LGD的OLED電視面板。另外在三星顯示器方面，三星電子仍是三星顯示器QLED 面板主力客戶，估計2020年QLED電視銷量將超過500萬台，今年海信、TCL及Vizio都將採用三星顯示器QLED面板生產QLED電視。

在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定，而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。林政賢預估今年上半年全球LCD電視面板成長約0.3％，OLED電視會有1.5倍的成長空間。

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