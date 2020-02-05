印度財政改革 安永：台企也能受惠 13:552020/02/05 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度財政部提出2020-2021年度財政預算案，預計將廢除現行20.56％股利分配稅（DDT）。 安永（EY）會計師事務所指出，在台印租稅協定下，台灣母公司自印度子公司收到股利時，扣繳率可降為12.5％，該股利並得於台灣適用國外稅額扣抵。在台灣直接投資印度之情況下，有效稅率自目前的36.45％降低至20％，降幅達45％。 (工商 ) #股利 #安永 #印度 #扣抵 #財政改革 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度傳偏方 牛糞牛尿治冠狀病毒 22:012020/02/02 國際 安永食堂 攻庶民外食商機 04:102020/02/03 產業．科技 《基金》看好2020年新興市場，投信點名雙印 13:072020/02/03 財經 印度財政部長：新年度成長率保六沒問題 21:372020/02/03 財經 印度駕駛超愛按喇叭 警1招秒安靜 22:112020/02/03 搜奇 印度財長：GDP增幅估保六 04:102020/02/04 全球財經 安永專欄－數位服務稅現況與趨勢 04:102020/02/04 金融．稅務 印度每年死60萬名嬰兒 醫院10點後醫生都跑了 09:202020/02/04 國際 緯創印度新廠評估設SMT產線 13:062020/02/04 財經 武漢肺炎 印度取消中國籍旅客赴印簽證 23:142020/02/04 國際 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 即時 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 疫情衝擊 國泰航空2.7萬員工休3周無薪假 - 即時 - 工商 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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