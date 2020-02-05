印度財政部提出2020-2021年度財政預算案，預計將廢除現行20.56％股利分配稅（DDT）。

安永（EY）會計師事務所指出，在台印租稅協定下，台灣母公司自印度子公司收到股利時，扣繳率可降為12.5％，該股利並得於台灣適用國外稅額扣抵。在台灣直接投資印度之情況下，有效稅率自目前的36.45％降低至20％，降幅達45％。

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