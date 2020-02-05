有鑑環保、石化高值化趨勢，中油煉製研究所積極推動包括先進儲能軟碳材料、N-乙醯葡萄糖胺生產、大數據及AI應用、開發高值化材料等技術，以期強化競爭條件。

中油表示，因應未來5G世代高頻、高速或高功率的需求，煉研所利用輕裂工場副產品的原料優勢朝下游整合，開發雙環戊二烯(DCPD)之衍生物相關材料，符合產業需求之高值材料，歡迎廠商洽談合作或產品測試事宜。

伴隨電動車發展推進，中油煉研所研發的「長壽命軟碳材料」是採用煉廠生產的重質油料，經過自行研發的專利製程精煉而成的，具有快速充放電能力，可於6到20分鐘高速充電，在快充情況下，具長壽命、高安全性、電池壽命超過7年等特性。

另配合加油站能源轉型政策，中油指定嘉義信義路加油站為第一階段「智慧綠能加油站」示範站，結合中油「創能、儲能、用能」的推動目標，以太陽能產電，鋰離子電池儲能系統儲能，再透過智慧型EMS能源管理系統(Energy Management System)進行電力調節，提供加油站營業用與電動機車充/換電需求。

面對當前AI應用，中油煉製研究所與煉製事業部結合高雄科技大學陳彥銘教授共同合作的「利用貝氏網路優化工場操作－解析低硫燃油之流動點問題」可協助改善製程操作條件，以產出高品質油品，降低客訴，期盼藉此投入大數據及AI應用。

中油指出，除石化、電池材料應用升級耕耘外，煉研所研發出「N-乙醯葡萄糖胺生產技術」，此為本土新菌種醱酵製程，生產N-乙醯葡萄糖胺純度99％以上，並授權商業化生產；另一項產品「凱低優磷蝦油II」也獲國家品質標章及健康食品認證。

(工商 )