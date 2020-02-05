連鎖生活雜物批發業者「光南大批發」響應全民防疫，將提供50萬片口罩免費發放。此舉讓民眾大讚，淡江大學教授包正豪則提及，有人在臉書貼文「徵求代排隊者」，用每5片100元價格收購，他看完便默默解除朋友關係，並表示不要試驗人性。

武漢肺炎疫情持續擴大，近日更是掀起口罩、酒精搶購潮。臉書粉絲專業《光南大批發-連鎖店》昨宣布，為共同防堵武漢肺炎，將提供50萬片口罩免費發放。口罩發放時間將分2梯次，第一批於2月7日（五）早上11:00起開始發放；第二批為2月8日（六）早上11:00起開始發放，一人最多限領5片。

對此，包正豪在臉書指出，政府政策失誤的點火帶頭，加上群眾恐慌心理的盲從囤積，防疫醫療所需物資已難取得。他提及，請行政同仁徹底盤點口罩、酒精、乾洗手、額溫槍等防疫資源時，才發現要不是校園內有護理師，設置簡易護理站，可能根本都沒有這些東西。「我請護理師把儲備增加2個基數，她很為難地告訴我買不到」。包直言，若現在開學他肯定會崩潰，因為不知道這些防疫醫療資源能撐多久。

對於光南派送免費口罩，卻有人貼文「徵求代排隊者」，用每5片100元的價格收購。他說這個人可能有苦衷，真的需要，但包還是沒辦法接受這做法，特別是人家免費贈送的防疫物資。他因此默默在臉書上解除朋友關係，因為他不想要有這種朋友。他最後感嘆表示，「不要試驗人性」。

(中時電子報)