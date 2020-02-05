武漢防疫大作戰，兆豐銀行即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務，包括投入第一線救護的醫療人員、確診遭隔離患者、以及因疫情遭滯留無法回台者，只要致電兆豐銀行客服中心，便可申請信用卡卡費延後繳款3個月的服務。至於受疫情影響而無法按期繳交卡費者，目前包括兆豐、富邦、台新、元大皆提供當期款項可延至下期繳交服務，包括已產生的違約金、循環利息等費用，都將同步減免。

除了祭出長達3個月的卡費延遲繳款措施，兆豐銀行也鼓勵民眾可多加利用電子帳單，環保減碳之餘，更無須親自出門繳費，避免群聚感染的風險，在家就能隨時線上輕鬆繳款，且3月底前申辦電子帳單還可抽Gogoro、iPhone 11、掃地機器人與氣炸鍋，諸多兆豐明星商品包括「e秒刷鈦金卡」、「利多御璽卡」及「統一獅聯名卡」等指定信用卡更可享申辦電子帳單免年費優惠，一舉兩得。

此外，兆豐銀行旗下網購神卡「e秒刷鈦金卡」也提供網購最高4％回饋優惠，讓民眾輕鬆宅在家，也能隨時隨地享受購物樂趣！甚至血拚完想吃美食，兆豐也提供外送平台刷卡優惠，包括foodpanda、UberEats，只要刷兆豐卡，最高可獲得53％回饋，讓民眾在家就能動手指輕鬆購物吃美食。

(中時 )