中職第五隊味全龍隊今（5）日在雲林斗六棒球舉行2020年春訓的開訓典禮，球團喊出「Origin」為口號，象徵龍隊正式從中職二軍出發，龍隊總教練葉君璋說，上一次龍隊開訓是20多年前事了。

龍隊的開訓典禮在團隊進行開工祭拜後，由啦啦隊「go beauties」小龍女熱舞揭開序幕，球隊創辦人魏應充透過球團轉達3個要求，包括「重視運動傷害防護、要有紀律自我要求與要進行紮的訓練」，同時球員也要建立「合心、和氣、互愛」的龍隊家風。

味全龍領隊吳德威表示，從籌備至今，一路走來剛好滿1年，從半信半疑到如今完成了組隊，能夠看到開訓典禮感觸非常多，過程中經過很多磨練，其實大環境與聯盟規章對龍隊不利，在「逆風」環境之下，快速組隊並具有戰力，真的不容易。

總教練葉君璋表示，味全龍隊上次春訓的開訓是20多年前的事，小朋友與年輕球員可能都不知道，闊別21年重新展開味全龍的春訓，希望隨著球隊人數增加，除了打出隊形外，教練分工雛型也會進行磨合，打造職棒球隊該有的系統。

葉君璋強調，去年的目標是從無到有，今年的目標是領球隊從「新的」球隊，蛻變成1支「有競爭力」的球隊，這個過程會比籌組過程更艱辛。

今天開訓典禮上，龍隊「新人」陸續亮相，包括張建銘、蕭一傑，而擴編選秀與季末招募的羅嘉仁、林瑋恩、廖文揚與曾陶鎔也穿上新球衣。

(中時 )