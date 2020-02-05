參選國民黨主席補選的立委江啟臣今日上Yahoo「鄉民大會」節目時，被民進黨立委范雲問到若當選是否會讓國民黨支持婚姻平權、投票年齡下修至18歲？對此他回稱，如果當選將對各議題充分討論，不預設立場。

江啟臣說，如果他當主席，一定會設立青年事務諮詢委員會，讓外部聲音進入主席腦袋，有助議題判斷，畢竟國民黨是希望未來能執政的政黨，所以在所有議題的光譜要往大多數人靠攏，如果他當主席，很多議題國民黨內可以有更多討論接納更多意見，而不要先有預設固定立場。

江啟臣還說， SARS 過去17年了，但我們沒有把當年的經驗納入防疫過程中，例如口罩是否該有戰備存量？有如石油、稻米、糧食要戰備的概念。 而且在防疫上我們很少做相關演練，一旦發生疫情，學校、托兒所該怎樣處理？大家沒有概念，於是政府一聲令下口罩禁止出口後大家就慌了，無所適從，這些都是應該全盤思考檢討的。

會後江啟臣接受媒體聯訪，對於有人提議因應防疫黨主席補選延後，他認為目前選舉很單純，沒有影響防疫。對於今天國民黨中常會討論立法院正副院長投票時黨團跑票問題，是否會覺得中常會是針對青壯世代主導的黨團批評？江啟臣回稱不管由誰帶領黨團，黨團是一個團隊，出了問題是整個黨團甚至黨受影響，不只黨團幹部每位立委都對黨團有責任，今天要檢討應該是為何會出差錯，如果再出現黨紀該如何處理。

而針對疫情，國民黨拋出制定特別條例，但民進黨政府認為用行政命令比較快。對此江啟臣指出特別條例是法律層次，包括很多未來社會經濟重建，這些若由立法位階規範，審預算時師出有名，而且還涉及未來經費監督稽查，有法律依據會比較清楚，也比較好做事。

(中時 )