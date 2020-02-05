因應武漢肺炎防疫，人事行政總處今拍板定案，公務員可請14天的「防疫照顧假」，只給假、不給薪，但不會影響考績。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，配合防疫卻把成本給勞工承擔，這樣的作法不太妥當，而且政府有帶頭作用，後續恐企業跟進辦理，對勞工而言，為了維持生計將面臨「有假不敢請」的情況。

勞動部宣布11日至25日間，勞工有需要可請「防疫照顧假」，最多14天，部分公務員反映也有相同需求，人事行政總處今確定，公務員也可以「防疫照顧假」，只給假、不給薪。

對此，邱顯智說，「防疫照顧假」是不可歸咎勞資雙方事由，疫情控制應思考勞工、雇主、社會承擔風險，勞工是最弱勢的一環，全部由勞工承擔不妥當，建議中央採取薪資補償的方式，保障民眾生活最低所需，可以採用最低基本工資最為補償底線，由政府編列特別預算支付，確保勞工維持生計。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，很多企業原本不給防疫照護假，勞工必須請事假，政府帶頭給假設立典範，用意在希望防疫期間各界能共體時艱。

對於公務員請「防疫照顧假」不給薪，鍾佳濱認為，個案情況無法用過去經驗處理，既有假別不能適用，因此推出「防疫照顧假」，讓有家庭照護需求的人有請假依據，由於時間緊迫，行政機關很難有周詳的配套措施，但給予有需求的勞工請假是最低基本要求。

鍾佳濱強調，「防疫照顧假」支不支薪要看企業本身承受能力，強制規定會抹煞企業個別差異，站在政府立場是設定最大公約數，希望事業單位能夠給予勞工「防疫照顧假」。

(中時 )