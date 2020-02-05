聯亞（3081）今（5）日應大和國泰證券邀請參加線上法說會，詎料今日線上法說會仍將由聯亞財務長楊吉裕擔綱，擬就2019年第四季營運概況做一說明，此外，今年第一季的展望以及5G/400G及VCSEL需求成長概況，也會是今日法人關切的重點。

趕在法說會前，聯亞先行上傳去年第四季財報，經結算，去年第4季營收5.19億元較前一季6.01億元衰退13.6％，較去年同期6.76億元衰退23.2％；單季毛利率為46％，表現也不若前一季的51％及去年同期的55％，受到毛利率下滑影響，聯亞第四季單季EPS僅餘1.17元，與上一季的1.54元及去年同期的2.38元，形成極大的落差。

至於去年全年營收21.36億元，較前年23.62億元下滑一成，去年毛利率48％，較前年的54％下滑6個百分點，去年全年EPS4.97元，也大幅落後前年的7.71元。

(工商 )