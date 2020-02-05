吳青峰日前遭到合作15年的恩師林暐哲提告違反《著作權法》，4日台北地檢署開庭傳喚兩人出庭協助釐清案情，最後雙方無共識和解破局，吳青峰5日凌晨2點於IG發出限時動態，寫道「你們竟然都懂，感動，都好，平安」等語，更清唱和林暐哲共同創作的〈下雨的夜晚〉，令人不勝唏噓。

林暐哲（左一）與蘇打綠主唱青峰、小威、阿龔、家凱、馨儀、阿福等團員昔日合影。（本報系資料照）

擁有高人氣的樂團「蘇打綠」在2016年宣布休團3年，團員各自單飛發展事業，期間主唱吳青峰以新人身分推出個人單曲，並由林暐哲創立的「大房小山音樂」處理演藝經紀事務，並積極拓展中國市場，陸續接下《明日之子2》主持棒，又受邀參加《蒙面唱將猜猜猜3》。

2018年兩人在臉書貼出共同聲明，宣布正式結束合作關係。不料隔年林暐哲音樂社向北檢提起告訴，指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權，全都讓給他，吳青峰卻在未獲得他及所屬的公司同意下公開演唱，因此對吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍提告。北檢在去年7、8月間傳喚雙方出庭，但當時僅有雙方的律師出庭，師徒兩人並未現身。

面對昔日恩師林暐哲提告官司，吳青峰5日深夜於IG清唱〈下雨的夜晚〉。（翻攝IG）

去年底吳青峰展開首場個人巡迴演唱會《太空備忘記》高雄站，即將在2月22、23日在台北小巨蛋舉行。面對官司纏身、與昔日恩師對簿公堂，吳青峰5日凌晨在IG發文抒發情緒，並清唱由吳青峰作詞曲、林暐哲監製編曲的〈下雨的夜晚〉，清新嗓音伴著哀愁口吻，娓娓道出「下雨的夜晚，你的心整個都摔碎了，讓月光靜靜曬乾你的眼淚」，字字句句令人心疼，而蘇打綠團長阿福5日也在IG發文寫道「一切平安」，隔空為好夥伴加油打氣。

(中時 )