新北市三芝某護理之家護理師因住民不斷吵鬧，以棉繩、手銬將人綁在床上推出防火門，未料，住民以打火機想要燒斷棉繩，卻引燃火勢將自己燒死。士林地院審結，3人已於家屬達成和解，依過失致死判處有期徒刑4月到5月不等，得易科罰金，其中2人緩刑2年，可上訴。

胡姓女護理師、李姓、徐姓因60歲曾姓住民想要抽煙，但因超過管制時間，拒絕他的要求。前年5月4日為避免他出現攻擊行為，以自己準備的手銬和棉繩，將人綑綁固定在床上，並將整張床推出房間，放置在走廊上，同時緊閉防火門。

簡以打火機燒棉繩企圖逃脫，不料引燃棉被、棉布等物，大聲呼救又沒有人聽到，自己被活活燒死，直到冒出濃煙才被人發現。

判決指出，徐等人應注意約束方法必須在緊急狀況能迅速解除，並排除身上會傷人或自傷的物品，但3人卻沒檢查曾男身上打火機，涉犯過失致死罪。而3人均與死者家屬達成和解，並已給付賠償金，家屬亦表明不再追究，同意給予緩刑，其中徐男則不符合減刑條件，胡姓女護士判處有期徒刑5月，另外2人判處4月，均可易科罰金並緩刑2年。

(中時 )