苗栗縣長徐耀昌在去年11月間就有採購了1642支耳溫槍，如今剛好派上用場。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚優秀表現學校。〔謝明俊攝〕

苗栗縣各級學校校長會議。(謝明俊攝)

苗栗縣108學年第2學期全縣各級學校校長會議，5日在育達科大舉行，因應武漢肺炎導致開學延後及相關校園防疫措施成了會議重點，苗栗縣長徐耀昌在去年曾動用第2預備金採購1642支耳溫槍，分發給縣內公立國小使用，如今正好派上用場，但仍有不足部分，已由衛生局簽報採購，包括公私立學校都有，而教育部宣布延後開學，會議中也初步訂定國中畢業典禮改至6月下旬，國小則改至7月初舉行。

5日上午舉行的校長會議，苗栗縣教育處代理處長葉芯慧在新學期事務報告時，因應武漢肺炎的相關防疫措施成了報告重點，葉芯慧首先針對耳溫槍的部分提出說明，由於去年11月間曾經爆發一波流感，當時縣長徐耀昌裁示動用縣府第2預備金320萬元，採購了1642支耳溫槍，分發給全縣各公立國小使用，如今面對新的防疫需求，教育處初步決定先向全校6班以下的國小徵用原先配發的耳溫槍，暫行借調給國、高中使用，另外，不足的部分，教育處已協調衛生局簽報採購新的耳溫槍，待交貨後再通知各校領用。

現場有私立學校校長反應私校是否也可領用耳溫槍時？在場與會的徐耀昌縣長，當場裁示縣內全部私校都可領用。

葉芯慧並宣布，教育部已通令延後至2月25日開學，全縣各校必須在2月24日前完成全校消毒，所需的酒精及漂白水，將由衛生局在2月21日前通知領用，各校並須成立防疫小組，對於學校如果有口罩不足的問題，將待教育部統一通知後再行處置。

由於各校延後開學，有許多家長將小朋友暫時送到補習班或是安親班，因此，教育處已發文給各補習班及安親班必須做全面消毒，並要求對入班小朋友實施量測體溫，教育處並已從2月3日下午開始派員抽檢全縣補習班及安親班是否落實消毒檢測。至於寒假弱勢學童愛心午餐的部分，教育處業已簽報延長2周提供愛心午餐。

(中時 )