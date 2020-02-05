台中市府攜手國際手遊「Pokemon GO」，6日至9日在台中市設立燈會主題補給站。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

寶可夢迷看過來！迎接8日將開幕的2020台灣燈會，台中市府攜手國際手遊「Pokemon GO」，6日至9日在台中市設立燈會主題補給站，會「發光發亮」的寶可夢現蹤倒數計時，玩家躍躍欲試，寶可夢的活動範圍遍及全台中市區，原本只在北美、南美及非洲的「甜甜螢」也會身台中，很多訓練家獲悉情報期待來台中抓寶。

台灣燈會副展區文心森林公園已於去年12月21日點燈，主展區后里花博園區將於2月8日起盛大登場，展至2月23日，展期長達65天，是史上最長、占地最廣的燈會，有的玩家最夯的「寶可夢」助陣，走路運動的手遊，預計能催出爆發力強大的超人氣。

為吸引寶可夢迷來台中看台灣燈會，新聞局邀請NIANTIC公司合作，活動自2月6日起一連四天，橫跨台灣燈會主展區開燈，更適逢元宵佳節，邀請全球訓練家齊聚台中賞燈、捕捉心愛的寶可夢。

市長盧秀燕積極打造台中成為「酷城市」，引進酷運動、推廣酷產業，電競即是其中一項政策，這次「Pokemon GO」活動範圍遍及全台中市區，邀請全球訓練家一邊賞燈、一邊暢遊台中，發掘各種驚奇。

黃國瑋表示，此次將有綿羊寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸，點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢也將在全市隨機出現，其中，甜甜螢原本只在北美、南美及非洲出現，這次也將現身台中；此外，未知圖騰（L）、風鈴寶可夢風鈴鈴來台中一起慶祝台灣燈會。

針對大陸武漢肺炎疫情升溫，市府強調，台中市嚴密控制，目前並無社區感染情形，提醒訓練家做好防疫措施，若有身體不適、咳嗽發燒等情況，建議配戴口罩。

由於活動預計吸引世界各地人潮，提醒訓練家注意行的安全，勿在使用駕駛工具下進行遊戲，以策安全。

(中時 )