台視氣象主播王軍凱（左）回應酸民。（圖／中時資料照片）

王軍凱發文。（圖／翻攝自王軍凱臉書）

武漢肺炎疫情延燒，昨(4日)中央流行疫情指揮中心舉行記者會，指揮官陳時中因自責突然落淚，引來外界議論，有人為陳時中打氣，但也有人酸他哭什麼。主播氣象主播王軍凱則在臉書開罵，批評大家都在同一條船上，如果不懂感激第一線人員，「現在班機不多，請自己游去對岸！」

台視氣象主播王軍凱昨發文表示，看到陳時中突然淚崩真的很不捨，也能體會對方的精神壓力，因為疫情跟氣象一樣都屬於無法百分之百掌控的事情，更需要專家幫忙，希望大家多點鼓勵，並尊重專業，不要只會當鍵盤專家。

王軍凱也承認，這次防疫確實有不足之處需要檢討改進，但請提出有建設性的建議，不要只會出嘴謾罵，他看到有人見陳時中掉淚，竟冷血說：「這原本就是他們該做的，哭什麼！」，王軍凱生氣回應：「那麼厲害，你來！」又開罵討厭政府、又不懂感激的人可以自己游去對岸，網友回應：「說的好！借分享！」、「部長真的辛苦了」、「大家都是在同一條船上的，少點酸民吧」、「少抱怨多感恩」。

(中時電子報)