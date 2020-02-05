武漢肺炎疫情持續發酵，浙江省繼溫州、杭州市後，寧波也宣布採取封閉管理，以防止疫情擴散，而寧波為台塑企業中國石化基地，引發關注。對此，台塑、台化表示，已有事先做好準備，生產營運並未受影響，後續情況將密切觀察。

台塑企業108年受制油價下跌、中美貿易衝突，海內外營收2.039兆，年減14.6％，稅前淨利2,074億元，年減43.7％。目前在大陸廣州、廈門、南通、昆山、寧波、漳州等地設有十餘個生產基地，投資項目包括石化原料、塑膠一、二次加工、電子原材料、重工機械、不銹鋼等事業。

繼湖北省武漢市等城市宣布封城後，浙江省溫州市、杭州市、寧波市等，也相繼宣布進行「小區封閉管理」；而台塑企業包括台塑、台化在寧波均有石化廠，且為在中國最重要的生產基地，近幾年也陸續進行擴廠、建廠工程，以提升在中國的產能，因應當地市場需求。

台塑企業指出，寧波石化廠區春節期間均未停工，不受延後開工影響，對於寧波市跟進宣布封城，已有事先做好準備，目前生產營運未受影響。現階段觀察重點將以疫情能否獲得趨緩、控制，以及元宵節過後，大陸各城市規定的復工禁令結束後，下游廠商能否如期復工。

台塑四寶原訂6日召開1月業績說明會，因武漢肺炎疫情延燒，為避免群聚效應，改以書面新聞稿方式，對外說明業績。

(工商 )