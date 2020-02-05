某財經媒體去年刊登南山人壽玩股大賠新聞，南山人壽前董事長杜英宗認為報導有誤，派人交涉希望撤稿，事後杜指控媒體翁姓發行人開口索求6萬元的「補償費」，涉嫌恐嚇取財，但翁認為遭杜設局，反控杜誣告，但台北地檢署認為杜非憑空捏造，將杜不起訴，翁涉恐嚇取財部分，則另案偵辦。

翁姓發行人指控，周刊網站2018年11月預告，指將出版南山的後續報導，事後南山以「溝通」名義，表示願支付6萬元的「專案服務費」，週報因此沒有刊登相關新聞。

翁控稱，事後南山卻到刑事局提告他涉嫌恐嚇取財未遂、加重誹謗、《保險法》損害保險業信用罪；他認為自己遭設局陷害，反控時任南山董事長杜英宗涉嫌誣告、教唆誣告等罪。

檢方調查時，南山人壽表示，該媒體先前報導過「南山人壽半年報玩股大賠700億，如今正步逼近1000億」，南山人壽認內容有誤，派人前往協調，翁表示後續有相關報導，要更動版面需要補償費6萬元。

由於雙方交涉過程，都被南山方面代表錄音，檢方認為，杜英宗認為是遭以不實報導方式恐嚇取財，並非憑空捏造，予以不起訴；另南山控告翁恐嚇取財部分，另案偵辦中。

(中時 )