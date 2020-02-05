參選國民黨主席的前黨副主席郝龍斌，中午在臉書發文，提到多位昨天陪他登記的年輕民代，強調「國民黨的新生命和力量，要不斷的茁壯；這是我的期待，也是我的責任！」

郝龍斌昨天在桃園市立委魯明哲、北市議員徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、戴錫欽、郭昭巖、新北市議員王威元、高市議員邱于軒、南投縣議員張嘉哲、青工總會長林杏兒等青壯派民代陪同下登記參選黨魁，另有前台中市長胡志強、北市議會議長陳錦祥、北市立委賴士葆、費鴻泰、林奕華以及資深藍營重量人士到場，凸顯自己世代整合能量。

這次黨主席補選，67歲的郝龍斌與47歲的立委江啟臣相爭，被部分人士解讀「世代之爭」；郝營強調，黨主席選舉不該聚焦在年紀上，應該是「世代整合」，這不是「世代之爭」。他今天的發文，頗有藉新生代議員凸顯參選黨主席的使命感意味。

郝龍斌今天發文說，很開心看到2018年初上戰場的許多新生代，現在都發出光茫、展露頭角。2018年他能幫助他們的，就是讓他們有機會站上第一線展露頭角，而他們也都沒讓大家失望。國民黨的新生命和力量，要不斷的茁壯；「這是我的期待，也是我的責任！」

郝龍斌也貼上他與幾位新生代議員認識的小故事網路連結，形容「鍾沛君： 在市長任內，我是郝龍斌最害怕的記者」、「徐巧芯： 從毫不認識，2016年莫名郝龍斌主動來認識我這個有戰鬥力的小女生」、「游淑慧： 我是網路應徵工作認識郝龍斌的」。

(中時 )