武漢肺炎來勢洶洶，佐登-KY(4190)主要營運據點為台灣、大陸、馬來西亞，其中台灣及馬來西亞年後開工，防疫商品組合同步開賣，營運完全不受影響，預約來店人數不減反增。大陸地區預計將在2月10日恢復90%以上直營門市營業。佐登強調，武漢直營門市16家，僅佔集團門市中的5%左右。

佐登強調，大陸地區啟動減免房租措施，截至目前所有租金成本單月降低10%，2月目標預計降租50%，減少營運成本。大陸生美展店計畫暫緩，醫美展店計畫則持續進行，醫美會員體驗活動將在3月重新啟動。

佐登妮絲針對疫情迅速調整經營策略，目標為提升門市營運效益、提高產品銷售佔比。在台灣及大陸地區推出「封館預約安心服務」，一個時段封館服務1-2位會員，一人由兩名美容師同時服務多樣項目，減少交叉感染機會。同時，防疫相關產品已備貨齊全，因應民眾需求推出淨化除穢精油組合、抗菌紙巾及潔淨精油噴霧，並與多家宅配業者合作，送貨到府，帶動台灣地區產品營收；大陸地區產品也已全部完成上架，隨時可供銷售。同時實施內部營運成本控管計畫，門市修繕及裝修費用調降、行銷聚眾活動暫停。調整休假制度，鼓勵員工安排休假，使用無薪假不影響全勤考績。

(時報資訊)