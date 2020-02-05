語言學角度分析，范瑋琪的英文道歉。(影／取自Chen Lily的youtube)

范瑋琪(范范)因罵行政院長蘇貞昌「狗官」，引起軒然大波，即使道歉了，仍難平息網友怒火，她二度發文，以中英文道歉，又被抓包英文文法錯誤一堆，對此，有YouTuber從語言學角度分析她道歉內容，認為她這樣是相當高招的。

身為加拿大麥基爾大學語言教育碩士的「Chen Lily」，常在youtube拍影片，分享關於語言學習、留學相關資訊，近日她針對范瑋琪的中英「獨白文」，以語言學角度去分析，為什麼她要用英文及用英文道歉的原因和效果，她表示用中英夾雜的語碼轉換，是為了避免自己在強烈情緒中，所激起心理上的防禦機制。

另外，用英文道歉會有什麼結果，她也解釋在「外語效應」下，大眾判斷是非對錯時，道德感容易下降，所以當事人就更容易得到原諒，所以用英文道歉是高招中的高招，她也舉出2008年陳冠希爆出豔照門事件為例，當時他開記者會發表8分鐘的「英文道歉聲明」，宛如教科書級的完美文稿，讓大眾光忙著翻譯、接收訊息，就沒有餘力做道德批判，媒體也只能各自翻譯，所以傳播度降低許多。

反之，同個事件的阿嬌，說了一句「好傻好天真」，立刻被大眾批評檢討，至今仍廣為流傳，所以用英文道歉，真的非常高招，但對比陳冠希和范瑋琪，她認為范瑋琪的發文顯然沒經過深思熟慮，所以她「爛得不是英文，而是公關手段」，才會造成天差地遠的結果。

(中時電子報)