台股歷經昨日大漲201點後，今在反彈高檔上下大震盪，幸賴台積電領軍的半導體族群持穩趨堅，加上生技類股被市場聯想抗煞利基，加上部分個股依題材逆勢表現如特斯拉、3D感測等相關概念股力挺多方，使加權股價指數終場力守紅盤之上，報漲17.7點，為11573.62點，漲幅0.15%，成交1569.65億元。

被動元件族群，包括國巨、華新科、與禾伸堂等，今多開高殺低，顯示晶片電阻與晶片電容雖有報價看漲利基，但短期產能挹注似相對有限，法人最終仍將以營收變動率馬首是瞻，因此，未來公布的元月與二月營收需密切追蹤。

另外，面板股友達、群創，雖因大尺吋TV面板看漲具短多機會，但市場籌碼相對凌亂，波段行情的量價變化可持續關注。

光學股的股王大立光、玉晶光等，短線走勢不振，或受武漢肺炎疫情使手機市場出現亂流有關，因為大陸在農曆年長假期間，受制彼岸封閉式管理與限制出遊影響，傳來高達6千萬支手機滯銷。

整體來看，大股東、公營法人、主力群等市場大戶，仍多看好後市，只是短期武漢肺炎疫情的變數，是否能在3月之前予有效控制，還待觀察，使市場追高心態仍相對保守。業內人士表示，未來只要疫情不持續惡化，則勢盤回歸基本面震盪趨堅架構，仍審慎樂觀。

目前看起來，大盤短線上檔在季線與月線附近將有相對沈重解套反壓，不過，低檔在半年線附近似已構築短底，且近兩日都守穩在5日線之上，顯示政策面護盤與作多意願不減，後市不必過分看淡。

(工商 )