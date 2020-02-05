台中市政府陽明市政大樓外布置葫蘆造型燈飾，呼應豐原古地名「葫蘆墩」。（王文吉攝）

2020台灣燈會將在元宵點燈，台中市水利局配合舉辦「慶豐年．賀原宵」豐原燈區，於陽明市政大樓前打造5公尺高「葫蘆之心」主燈，結合當地「水清、米白、材乾、餅香、查某水」等特色意象，鬧區街道打造葫蘆光廊，入夜後點亮繽紛夜景，充滿節慶熱鬧氣氛。

「葫蘆之心」主燈長、寬、高各5公尺，以豐原舊稱「葫蘆墩」為設計理念，由曾參與屏東燈會的可平方工作室創意總監高峻德創作，結合當地「水清、米白、材乾、餅香、查某水」等特色意象，象徵豐原物產豐饒。

水利局表示，豐原舊稱「葫蘆墩」，先人開闢葫蘆墩圳自大甲溪引水，使得土壤肥沃、處處良田，並贏得「豐葦之原」美名。「葫蘆之心」主燈取自葫蘆「福祿」寓意，入夜後點亮七彩光芒 ，也為新的一年帶來喜氣兆頭。

「葫蘆之心」將於6日晚上6點舉辦點燈儀式，而「葫蘆光廊」以陽明市政大樓為中心，利用街道懸掛數千盞葫蘆燈飾，燈景串聯豐原火車站西站、中正路、慈濟宮、樂天宮及廟東復興商圈，入夜後鬧區充滿過節氣氛。

(中時 )