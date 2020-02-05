《大政治大爆卦─無色覺醒》武肺疫情未歇！大陸多處大封城 台灣又增1例確診 14:212020/02/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，在大陸境內已經突破2萬名確診病患，持續增加中。為了防堵疫情，大陸不斷使用封城措施，全大陸已有多座城市進入「封閉式管理」。另外，日前首批武漢台商包機返台，3人送病房隔離，其中一人確診武漢肺炎，台灣確診案例也來到11例。 大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #確診 #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢2台商確診 逾200人盼速返台 04:092020/02/01 焦點新聞 新增第10例 回溯採檢變確診 04:102020/02/01 生活新聞 香港確診老翁搭郵輪 曾停靠基隆港 13:222020/02/02 生活 封城仍採訪武漢疫區 記者疑中鏢曝最新狀況「父母也有異狀」 14:212020/02/02 娛樂 2020武漢風暴》轉機中鏢 越南確診7例 首度進入國家防疫狀態 15:072020/02/02 國際 浙江溫州也封城 台商：緊張不恐慌 17:512020/02/02 兩岸 香港第15例武漢肺炎確診 患者疑為家人相互傳染 22:202020/02/02 兩岸 溫州義烏也封城 浙江台商緊張 04:102020/02/03 焦點新聞 溫州封城 台商緊張不恐慌 04:102020/02/03 兩岸要聞 日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例 23:202020/02/04 國際 政治熱門新聞 「罷韓」人數暴增？網友看到她：一定成功！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 這7人促武漢包機返台 網：817崩潰了！ - 政治 彭文正瘋狂追殺蔡英文論文門 網：見鬼了！ - 政治 口罩實名制後多少人能買到？趙少康竟爆出嚇人數字！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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