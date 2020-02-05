武漢肺炎疫情延燒，在大陸境內已經突破2萬名確診病患，持續增加中。為了防堵疫情，大陸不斷使用封城措施，全大陸已有多座城市進入「封閉式管理」。另外，日前首批武漢台商包機返台，3人送病房隔離，其中一人確診武漢肺炎，台灣確診案例也來到11例。

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