準副總統賴清德訪美，美東時間4日拜會參議院外交委員會多位重量級參議員，儘管賴此行強調是私人行程，相當低調，但美國參議院卻相當高調，不僅外委會公開發新聞稿，議員們分別透過臉書、IG和推特公布合照，且都以「台灣副總統當選人」稱呼賴清德。

賴清德抵達華府第二天行程拜會參議院外委會多位參議員和財政委員會主席等人，外委會在新聞稿表示，美國參議員外委會主席里契、委員會首席議員梅南德茲、亞太組主席賈德納，今天會見台灣副總統當選人賴威廉（Vice President-elect William Lai of Taiwan）。

里契表示，會談中，他表達在全球應對冠狀病毒疫情之際，支持台灣充分參與。受影響國家必須從世界衛生組織和國際衛生專家那裡獲得他們需要的資訊，「我鼓勵隨著局勢的發展充分合作和提高透明度，這是很重要的」。

他也全力支持美台雙方探討簽署自由貿易協定（FTA）的可能性。台灣是愛達荷州第2大貿易夥伴，也是美國重要的經濟夥伴，「我期待在未來與賴先生在共同利益及重要事項上合作。」

梅南德茲表示，正如他在談話中告訴準副總統的，他期待與賴和蔡總統的新政府密切合作，在未來的幾年強化美國和台灣人民的連結。無論是雙邊安全，還是經貿關係，「台美關係的重要性再怎麼強調也不為過」。

賈德納表示，他很榮幸見到台灣的準副總統賴清德，並重申美國國會將在《台灣關係法》、《台灣旅行法》及《亞洲再保證倡議法》等美國法律的引導下，持續為台灣及台灣人民發聲。

他說，在武漢肺炎疫情傳播全球之際，他也向世界衛生組織轉達我對排除台灣一事的擔憂。隨著中國持續透過侵略性活動剝奪台灣的合法性，美國應重申對台灣充滿韌性及蓬勃民主的支持，並且進一步增進美台人民之間的友誼，「這是至關重要的事。」

財委會主席葛拉斯里則在他的IG中表示，與來華盛頓參加全美祈禱早餐會的台灣準副總統見面。談論了民主及宗教自由等共同價值，並祝賀他當選。

(中時 )