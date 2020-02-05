武漢肺炎疫情延燒，全台瘋搶口罩，引爆「口罩之亂」；超商門前大排長龍蔚為奇景，超商店員更是苦不堪言。有超商索性貼出「政府睡死了」公告，表示「口罩今日未進貨」，更直言「一樣不要問為什麼」，讓網友傻眼不已。

武漢肺炎，造成全台口罩大缺貨，為解決「口罩之亂」，中央政府在徵收所有口罩生產線後，將在6日起祭出以健保卡實名制購買口罩政策，且每人每周限購2片。消息一出，各界譁然，罵聲四起。

網友在臉書社團「韓流政治生活圈」發文，刊出超商櫃台上「政府睡死了」公告，公告不僅表示「口罩今日未進貨」，更無奈寫道「一樣不要問為什麼」。照片一出，迅速在網路瘋傳，其他網友紛紛回應：「哪有什麼政府！」「口罩鬧得國人憂心忡忡」、「有政府叫民進黨政府！不是台灣人民政府！你們也別想太多！否則失望更多！」「這間店太猛了」、「店員請受一拜」、「服了店員的創意」。

(中時電子報)