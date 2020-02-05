麻豆區農會表揚傑出農民。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區農會5日表揚去年績優農民，其中獲得文旦大賽特等獎的林建良，由市長黃偉哲親自頒獎大型匾額及1萬元的獎金，林建良則將獎金轉捐給國際單親兒童基金會附設的麻二甲之家，協助弱勢未婚媽媽及單親兒童生活求學所需。

黃偉哲致詞時表示，農民種出優良的農產，市府有責任配合中央把農產行銷出去，今年武漢肺炎疫情爆發，農產品外銷中國大陸市場可能會受到影響，市府會持續關注，加強宣導，努力開拓國內外通路，這是今年要努力的工作目標。

黃偉哲也肯定麻豆區農會過去一年來對農業推展的貢獻，經營績效卓著，值得肯定。台南市有優質的農產品，希望讓更多的消費者採購，增加農民的收益，市府對於農產品外銷擴展也會持續努力。

麻豆區農會持續推動農產品產銷履歷及產地團體商標雙認證，以確保消費者能買到正宗的麻豆文旦，截至去年有200多家果園成功申請產銷履歷，發放8萬張產地團體商標認證。

5日中午農會在農會超市前廣場表揚傑出的農友，包括18名文旦大賽果園評鑑入圍者，12名文旦大賽果品評鑑特優、頭等、優等、良等獎果農，以及產銷履歷達人、百大青農團體組得主、好米創意便當賽優選獎得主。

文旦大賽特等獎得主林建良表示，得獎就是一種肯定，他幾年前得優等獎時就把獎金捐出，這次同樣捐出去，希望能拋磚引玉，照顧在地弱勢團體。

(中時 )