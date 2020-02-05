熱心的家長林怡華、熊千綺夫婦捐贈酒精給各校防疫。（廖素慧攝）

熱心家長捐贈的200瓶酒精供各國中小及幼兒園防疫。（廖素慧攝）

嘉義市政府提供耳溫槍、酒精等防疫用品給國中小及幼兒園防疫。（廖素慧攝）

武漢肺炎防疫大作戰，嘉義市政府5日召開國中小學校、補教業及幼兒園防疫會議，教育處長林立生宣布推行「嘉義市學生健康管理護照，學生每日上學前晨間、晚間各量1次體溫，另有熱心家長林怡華夫婦捐贈200瓶酒精供各校消毒防疫。

全一水電負責人林怡華、熊千綺夫婦，特別採購95％酒精共1200公升，其中，1000公升分裝成200瓶，捐贈各國中小與幼兒園消毒校園，其餘200公升將捐贈給弱勢團體消毒使用，林立生代表市長黃敏惠感謝他們熱心協助防疫。

林立生說，為使學校、補習班及幼兒園確實防疫，市府提出學校防疫SOP，與校長、園長、老師與校護、補教業者討論，包括學生居家健康自主管理、學校消毒作業、進入校園或補習班的師生檢查、進班時及在校時學校防疫因應之道。

林立生說，教育處將同步製作「嘉義市學生健康管理護照」，每日上學前晨間及晚間各量1次體溫，量測結果確實登錄於護照中，讓防疫工作確實落實，衛生局調借每校3支耳溫槍、每校1瓶漂白水，讓學校加強環境消毒及防疫。

衛生局長張耀懋說，目前學生進入校園不強制戴口罩，但已控管各校中港澳入境的師生情形，也有管理紀錄表，學校隨時更新回傳，以掌控各校師生出入中國大陸等地區狀況。

(中時 )