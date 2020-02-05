金門籍35歲的顏損傷友淑妍（左）應邀出席，期待每個人不再因為外表而受到傷害。（李金生攝）

金門臉部平權運動起跑，大家一起來! （李金生攝）

金門縣響應臉部平權運動，副縣長黃怡凱今（5）日代表簽署承諾打造友善、和諧的環境，落實同理心和尊重不一樣的人，讓顏損的朋友不再遭受異樣眼光，甚至霸凌、排擠的不友善待遇，大家都有服務社會人群的公平機會。

金門縣臉部平權運動在縣府、財團法人陽光福利基金會與當地身心障礙和相關公益團體共同運作和支持下，今天上午由副縣長黃怡凱宣布正式起跑，希望機關學校、商家和全體鄉親一起支持，協力打造一個不再以貌取人的友善環境。

黃怡凱特別提到，縣府早在幾個月前，晉用（升）人員的履歷表上，已看不到當事人的照片，就是希望由縣府做起，從此不再「以貌取人」，人人都有靠學、經歷進入公部門的機會。

陽光福利基金會執行長舒靜嫻指出，根據該基金會「2016台灣民眾與身體意象經驗調查」顯示，有12％民眾曾因外貌而遭受他人取笑、13.7％曾因外貌被取不喜歡的綽號、11.5％曾因外貌被批評。這些數據相當於每8個人就有1人曾因外貌遭受不友善的對待。

該基金會發現很多歷經受傷、疾病的顏傷朋友，在回歸正常的生活後，常會面臨社會以貌取人的壓力，因此在2008年推動臉部平權環台推廣計畫，希望顏損朋友在社會大眾的「同理心」和「尊重」2大平權概念下，不再因外觀而遭受異樣眼光和不友善的待遇。

金門籍35歲的顏損傷友淑妍還應邀出席，她在3、4個月大時，因火災燒傷臉、手部，緊急後送台灣醫治，在陽光基金會兒童中心10年裡，歷經無數次的手術和復健，直到小學3年級才回到金門，卻經常遭受陌生人異樣眼光和不友善的詢問：「妳怎麼燒成這樣？」、「妳父母怎麼把妳照顧成這樣？」讓她和家人都感到十分難過和困擾。

國中時的淑妍還被愛作弄人的同學亂取綽號「螃蟹手」，還說不能碰到她的東西，以免遭到傳染，會變成「魔鬼」，讓她下課時總是獨自躲在角落，變得自閉和沒自信。

高中以後，霸凌才遠離淑妍，讓她可以慢慢放開自己，上了大學參加培力課程，更讓她找到應對不友善的方法，克服人際關係的恐懼，並從學業和工作成果中，逐步建立自信，也在蛻變後積極關懷傷友和陽光宣導工作，告訴大家不要以貌取人，也期待每個人不再因為外表而受到傷害。

(中時 )