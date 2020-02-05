主管機關拍板定案的口罩實名制購買制度 2 月 6 日將起跑，為了協助民眾查詢販售地點的口罩存貨情況，民眾可前往「健保署全球資訊網」(官網)查詢，健保署醫務管理組科長林右鈞指出，口罩存量查詢系統預計 6 日上午 9 點上線；而約一、兩天後「全民健保行動快易通｜健康存摺」iOS 以及 Android App 更新完成後，也都將增加口罩庫存查詢新功能。

口罩實名制 6 日正式上路，為了避免口罩之亂再度發生，也為便民緣故，提供民眾查詢哪邊還有存貨的工具是確切的需求。對此，林右鈞指出，口罩庫存量查詢系統會率先在健保署官網上線；而健保署旗下的「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，因為 iOS 版本跟 Android 版都需改寫，預計會晚一、兩天上線。健保署也會同步將口罩剩餘量的資料放上政府資料開放平台，讓民間單位開發口罩地圖相關工具(Web網頁或是App)。目前預計口罩庫存量查詢的功能預定每半小時至1小時更新1次。

根據主管機管公告，口罩實名制上路後，民眾需要持健保卡，依照身分證字號最後一碼進行分流，單數者可在周一、三、五購買，偶數者(0為偶數)則在周二、四、六購買，周日則不限制，所有人皆可購買。一人至多可持另一人的健保卡進行代購，每人 7 天限購 2 個口罩。每一間健保特約藥局每日會配送成人口罩 200 個、兒童口罩 50 個，兒童口罩限 12 歲以下族群，家長可持孩童的健保卡來購買。

口罩販售實名制2月6日上路，一圖秒懂怎麼買。（圖／衛福部提供）

而為了避免購買口罩的流量過高(需插健保卡實名認證)，據了解目前連線處理健保卡認證機制的伺服器已經增至24台，且將以身分證字號進行分流，在不同伺服器上處理，避免瞬間流量太大導致當機。現在，在健保署官網上，民眾已經可以查詢全台健保特約清單，也可依照所在縣市查詢當地特約藥局；而部分偏鄉地區因為沒有健保特約藥局，管控的口罩將配送至衛生所，因此現在於健保署口罩庫存查詢網站也可下載「無健保特約藥局鄉鎮衛生所」清單。

「全民健保行動快易通｜健康存摺」App未來將更新，上線口罩庫存查詢功能。(摘自健保署官網)

目前在「全民健保行動快易通｜健康存摺」App中，已經可以依照地圖(所在縣市區)、條件式查詢、或者以鄰近地點等三種方式查詢鄰近的健保特約藥局，而口罩庫存量查詢功能，預計稍晚幾天才會推出。

(中時電子報)