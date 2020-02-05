中華郵政負責配送口罩至全國各特約健保藥局，郵差在北門郵局排隊領取要配送的口罩。（陳祐誠攝）

中華郵政負責配送口罩至全國各特約健保藥局。（陳祐誠攝）

口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡至全國超過6500家健保特約藥局購買，口罩統一由中華郵政配送。中華郵政指出，每天約要3000人幫忙配送160萬片口罩，今日開始作業，目前基層人員口罩也吃緊，且配合防疫上班可能超過「7休1」，會向勞動部爭取放寬。

中華郵政公司郵務處處長陳敬祥表示，中華郵政配合中央政策，口罩配送任務從今天開始，依照衛福部規定的數量，全台6515處特約健保藥局、52處偏鄉衛生所，每處配額200片大人、50片兒童口罩。

陳敬祥說，郵差每天都會出勤配送，只要周六、周日有營業就會配送，讓健保藥局每天都可以讓民眾購買，每天要配送數量約160萬片，投入人力3000多人參與口罩分裝與運輸，包括到10縣市、24家廠商蒐集口罩。

陳指出，工作會增加很多運輸人力，每天在外投遞有7000多人，現在要加入專責配口罩的人力，另有些郵差除了郵務工作還要加入配送口罩行列，員工上班會超過《勞基法》7休1規定，休假將有所調整，另一方面向勞動部爭取放寬。

中華郵政基層人員口罩供應吃緊，陳敬祥表示，配送人員都會配戴口罩，會爭取足夠口罩給第一線人員。

(中時 )