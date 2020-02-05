中科管理局為配合「科學園區設置管理條例」通過刪除「工業」二字，今（5）日舉辦「科技部中部科學園區管理局」正名揭牌典禮，由中科管理局長許茂新主持，並邀請台灣科學園區同業公會理事長沈國榮、園區廠商代表-金可國際董事長蔡國洲以及中科管理局主管等共同參與。

許茂新表示，中科成立至今已逾16週年，截至2019年底，已成功引進206家高科技廠商，並有145家廠商入區營運，從業員工數超過5萬人、創下歷史新高；2019年營業額估計超越7,800億元、續創歷史新高！展望2020年可望挑戰8,000億元大關。

許茂新進一步表示，回顧中科區過去16年能有這麼亮眼的成績，主要為園區內工業生產的成長，為因應高科技產業發展的趨勢，科學園區設管條例修正後，已放寬進駐資格，不再侷限於工業生產，更朝向科學創新與前瞻技術發展前進。

許茂新還說，中科管理局此次正式名稱刪除「工業」二字後，象徵園區邁向新的里程碑，放寬進駐園區的組織類型，將有利於引進多元類型的創新研發科學事業進駐，除了協助台灣高科技產業的發展，也順應時代的趨勢並強化園區的競爭力，讓中科園區早日邁向兆元產業園區，成為高科技產業重鎮。

(工商 )