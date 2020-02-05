口罩工廠招募臨時人員被嫌薪水低 其實真相是…

恒大公司口罩工廠每日約8.6萬片產能，國軍弟兄也加入支援生產。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

日前台南市長黃偉哲也到廠訪視產線工作情形。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

為因應防疫需求，全台口罩工廠生產線全開趕工，甚至增加產線應付，恒大公司位於白河的口罩工廠也貼出徵人啟事，招募30名在產線工作的臨時人員，並開出每月23800元的薪資，卻被部分網友嫌工時長、薪水低，「難怪口罩生產不出來！」其實只是基本工資，包括加班費、獎金及輪班津貼都另外計算，還傳出廠商收到的履歷早就「爆表」，但6日現場徵才活動仍會舉行。

據了解，恒大在白河的口罩工廠只要缺人就會找人，日前台南市長黃偉哲訪視時，特別詢問廠方有何需求，廠方則表達增加產線短期內一定會有人力缺口，黃偉哲也交代市府勞工局協助徵才，並規畫這次活動。

但人力需求孔急，軍方在3日起就由南市後備指揮部調撥約30名人力支援口罩包裝、搬運等相關的非技術性工作，勞動力發展署雲嘉南分署白河就業服務台也轉介3人進入工作，總算解決勞動力欠缺問題。

恒大公司針對生產線臨時作業員開出23800元的薪資，雖然每天工時長達12個小時，但在正常8小時外的4小時都算加班費，還有獎金和輪班津貼等，其實與市場上包裝技術員的行情差不多，因此徵才消息一出，就有不少民眾私下投遞履歷應徵，恒大公司將會選擇適用人才。

目前恒大公司白河口罩工廠每日約可生產8.6萬片口罩，且產能持續增加中，生產的口罩都由中央統一徵用，6日起採實名制後，民眾可依規定持健保卡到健保特約藥局購買。

(中時 )