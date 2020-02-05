武漢肺炎疫情來勢洶洶，除了第一線醫護人員努力外，來自屏南工業區的盟鑫金屬公司為了與全民共同抗疫，願意贊助獨家專利「抗菌鋼板」供全台醫療環境使用，如未來政府有相關政策也將力挺贊助供應抗菌建材。

盟鑫研發的抗菌EA01覆膜鋼板是去年申請的獨家專利產品，會想贊助給各醫療院所是因為，武漢肺炎持續延燒，盟鑫希望奉獻一己之力與全民一起度過此次危機，無論是大醫院還是小診所，只要是醫療相關的單位有需要任何抗菌建材，都歡迎找盟鑫洽詢，同時會支持政府的相關防疫政策並給予高度力挺。

盟鑫執行副總高孟聰表示，抗菌應該從日常周遭做起，設備、裝潢、建築都該打造一個無菌環境，盟鑫金屬也希望可以喚起大家日常抗菌意識，這次武漢疫情蔓延，盟鑫提出贊助抗菌建材，替台灣建立完善的抗菌環境，讓國人在對抗武漢肺炎這場戰「疫」可以更有力也更安心。

盟鑫金屬在2019年研發專利「抗菌鋼板」正式通過核准，並以覆膜及烤漆兩種技術延伸效益，由別於一般鋼板，無論是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌，多種細菌都能永久抵抗，也是現今許多醫院診所內裝潢、大型賣場冷凍庫板、冷凍機台，都非常需要的材料。

高孟聰表示，盟鑫從創立以來就以解決社會問題做為公司願景與理念，若相關醫療單位有抗菌鋼板的需求，盟鑫將盡全力協助與贊助，或者政府如在後續相關政策下達，他們也相當願意力挺為台灣出一份力，與人民共同渡過此次危機。

(中時 )