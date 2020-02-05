國民黨在春節期間成立7人小組，與中共中央台辦「黨對黨」連絡，促成4日首班武漢包機接回台胞，如今卻傳出有不在名單內的人登機，還有確診案例，原訂今天將有第2班包機回台卻臨時喊卡。國民黨文傳會代理主委王育敏受訪表示，第2班包機目前仍希望陸委會與國台辦聯繫溝通，既然有第1次經驗，已經知道程序怎麼進行，未來的包機應回到國台辦與陸委會溝通，若還需要國民黨幫忙，國民黨一定會再協助。

王育敏說，先前看到首次要帶國人回台灣的包機遲遲無法成行，因為陸委會跟國台辦雙方各有堅持，國民黨為了從旁協助，才成立7人小組與雙方協調溝通，唯一的目標，就是讓希望回台的國人們能夠儘速成行。

她說，國民黨的立場是第1次包機無法成行，因此努力促成雙方放下政治考量，基於人道立場出發，儘量促成第1次包機成行。既然第 1次包機已經順利成行，代表管道已經建立，細節也運作過了，未來包機應該回到國台辦與陸委會溝通。

對於傳出第2次包機生變，是因為名單出狀況，有需求的國人未能先登機，王育敏說，之前沒聽說這樣的訊息，國民黨是從大原則出發，希望兩岸間放下政治成見；至於包機細節與名單等，都是陸委會與國台辦在執行過程中應確認的問題。

至於綠營傳出從未聽過國民黨7人小組居間協助包機，質疑國民黨有收割之嫌。王育敏說，7人小組在春節期間密切運作，綠營人士的說法只代表他們的觀點，國民黨只希望儘速促成包機成行。

(中時 )