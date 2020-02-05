曾搭載香港確診病患的「鑽石公主號」昨晚返抵日本橫濱港後，有10人確診罹患新型冠狀病毒肺炎，讓整船3701名旅客至今隔離在遊輪內，不得下船。該遊輪曾在1月31日停靠基隆港，讓遊客下船旅遊。因為只有一天行程，旅客多數會選擇走知名景點，諸如九份、故宮、中正紀念堂、圓山飯店吃飯等。

該遊輪31日停靠基隆港後，遊客通常會到台灣哪裡玩？公主郵輪行銷總監陳欣德表示，通常遊客會跟旅行社報名，靠岸後由地接旅行社安排行程，也有自由行旅客自行選擇報名船上行程或自行叫車出遊，也有人選擇不下船。

因為只有一天行程，基隆港停靠後，旅客大多會選擇較知名的地方觀光，像是前往九份、故宮、龍山寺、中正紀念堂、圓山飯店吃中飯、逛台北101等。

該遊輪的行經路線是在1月20日於日本橫濱登船，22日停靠鹿兒島，25日停靠香港，讓香港籍旅客返港，27日停靠越南峴港張美港，28日停靠越南下龍灣蔡藍港，31日停靠台灣基隆港，2月1日停靠日本沖繩，2月4日停靠日本橫濱，結束航程。

公主遊輪表示，香港老翁返港後出現症狀，在2月1日確診，2月4日全船停靠橫濱全面檢驗，查出10人確診。

公主遊輪表示，目前船上有來自各個國家的2666名賓客和1045名船員，其中大約有一半的賓客來自日本，確診10人今天早上已搭乘日本海岸警衛隊的船帶到岸上，由岸邊的日本醫療專業人員護送至當地醫院護理治療，剩餘3701人在船上隔離，遊輪會先停靠在橫濱港口，送食物、生活用品補給。

(中時 )