職人劇《檢察官內傳》由暖男歐爸李善均及甜姐兒鄭麗媛主演，打破以往英雄式的敘事方式，以溫暖又平易近人的風格將檢察官日常的辦案過程真實呈現，兩位演員在繁忙的拍攝行程中特別在片場接受台灣影音平台專訪，大談拍戲大小事。鄭麗媛談到李善均所飾演的李善雄檢察官滿是稱讚，個性溫暖、富人情味、同僚中很有人氣，擁有讓人無法討厭的完美形象，話才說完只見李善均好奇地問：「李善雄嗎？」女方立刻回應：「對。」讓原本以為是鄭麗媛是在讚美他的李善均略顯失望的說：「這樣啊。」

劇中李善均飾演檢察官，卻因違法釣魚被抓。

談起《檢察官內傳》裡最讓人印象深刻的案件，李善均認為是騙盡全韓國，甚至為了逃避訊問而吞洗衣錠裝病的「鄭禮福奶奶詐騙事件」，連他都好奇：「現實中真的有這樣的事嗎？得很有趣。」鄭麗媛則說：「大家看完都問，是真的嗎？是真實事件嗎？」透露就連演員們在拍攝時也覺得太戲劇性了，但的確是真實事件，所以覺得特別有趣。

鄭麗媛接著講起山間賭博場的案件，因為平常都是在客觀角度辦案，這個案件卻是所有檢察官都投入其中，親自走進事件當中解決，讓她特別有感觸。此外，鄭麗媛說道主要演員包含李成宰、金光奎、李尚熙、全晟佑等人在劇中的表現都很很好，但最讓她羨慕的就是安恩珍飾演的成美蘭事務官，一天只須要說兩句話，是最受關注的配角，李善均聽完也說：「最想要那個角色。」

《檢察官內傳》以樸實的拍攝手法，使觀眾以不同角度看見檢察官的生活，除了兩位演員提到的詐欺和賭博事件外，劇中描述校園霸凌事件、職業婦女兩難及家庭暴力等議題都引發不少共鳴，李善均還特別推薦後半部的故事會更有趣味，他特別期待第16集的故事，還突然對編劇喊話：「快點給我第16集」、「劇本快點給我啊。」讓一旁的鄭麗媛笑歪直說：「採訪都要發火了啦。」兩人引頸期盼的「第16集」大結局，將在下週三於愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)