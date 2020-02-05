歐陽娜娜在《北靈少年志之大主宰》飾演傾國傾城的洛神族女皇洛璃，戲外竟有少女般的煩惱，曝自己已經二十歲了，爸爸歐陽龍還不給她穿耳洞，而且是一輩子都不准打，「只能用夾的」，並且也不准她刺青。歐陽娜娜透露，爸爸認為女孩子耳朵上有個洞不好看，又說若有一天拍戲，劇情需求不能戴耳環，耳朵上有個洞鏡頭拍到怎麼辦。

歐陽娜娜（左）與王源在《大主宰》引發網友火箭式追劇熱潮。

王源、歐陽娜娜主演WeTV古裝劇《北靈少年志之大主宰》，兩人劇中進展飛快，才第四集歐陽娜娜就住進男方家，第五集共度難關後，第六到七集就牽手、表白，第九集歐陽娜娜還被稱是「未來的少主夫人」，從相識到相戀不超過八集，引發網友「火箭式追劇熱潮」。

歐陽娜娜在戲裡詮釋高冷少女，一集的台詞量被網友虧大概僅有王源的萬分之一，但在拍戲現場的互動，打打鬧鬧被虧是「兄弟情」。戲中兩人青澀帶甜的戀愛模式，再加上鐵漢、嘴砲王與高冷神女的人設，讓網友直呼，嗑起這對CP特別上頭。此外，網友也誇歐陽娜娜演技，每一分鐘的表演融入在青春少女可愛的同時，也讓觀眾注意到了角色本身的使命感，與演員本身對角色的信念感。

《北靈少年志之大主宰》每週四五六晚間八點WeTV同步跟播。

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(中時電子報)