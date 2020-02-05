邱宇辰（毛弟）日前上狼谷競技台《Game什麼東西》，與主持人阿達、電玩正妹們一起演短劇、打遊戲。短劇中，毛弟喝掛在宿舍過夜，隔天宿醉未醒就被陳瑀希（小茉莉）嬌羞抱怨說：「昨天你就用你那張嘴，害人家臉紅心跳的！」讓邱宇辰好緊張，陳瑀希又接著說：「你誇獎我身材很好，是你看過最漂亮的女生。」這才讓毛弟鬆了一口氣。

短劇中，小茉莉（左）嬌羞臉紅地向毛弟打招呼。

在劇中喝到斷片的毛弟，慘遭小茉莉、樓心潼泣訴，讓他誤以為自己酒後做出渣男行徑，惹出一堆糗事。當樓心潼向毛弟打招呼時，他也納悶：「我們不是第一次見面嗎？」讓樓心潼瞬間變臉大哭：「你們男人都這樣，沒有一個好東西！昨天答應我的承諾，現在就忘了一乾二淨！你昨天說你會把所有時間都給我，你會陪我！」嚇得邱宇辰臉色大變，對阿達訴苦說：「酒精真可怕。」

毛弟不但短劇演得好，主持人阿達大讚他遊戲玩得超棒，看他玩《狼人殺》很過癮。而正妹們紛紛稱讚邱宇辰玩得超有策略，讓他驕傲笑說：「玩這個旁邊有很多漂亮女生的話，會更認真！」

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(中時電子報)