扣繳申報 期限為2月5日晚上12點 14:542020/02/05 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，2019年度各類所得扣繳憑單、股利憑單及信託所得申報法定申報截止日為2020年2月5日，網路申報系統將於2020年2月5日午夜12點，納稅義務人應盡快辦理申報。 高雄國稅局指出，為節省等候時間，申報單位可多加利用網際網路方式辦理申報，不受稽徵機關辦公時間限制，申報期間全日均可上傳，一經上傳成功，即完成申報程序，省時又便捷。 (工商 ) #申報 #高雄國稅局 #辦理 #上傳 #扣繳申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 配合教育部 童玩節擬延後辦理 17:252020/02/02 生活 滯武漢200台人 今晚6點辦理登機返台 12:062020/02/03 兩岸 《台北股市》公發公司1月營運情況，申報期限延長至15日 15:232020/02/03 財經 金管會宣布1月份營運情形可延至2月15日前申報 17:232020/02/03 財經 上市櫃元月營收 可延至2月15日公告 04:102020/02/04 財經要聞 機關口罩供給申報 柯P：虛報需求或沒用完要檢討 11:442020/02/04 生活 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 即時 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 疫情衝擊 國泰航空2.7萬員工休3周無薪假 - 即時 - 工商 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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