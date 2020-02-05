財政部高雄國稅局表示，2019年度各類所得扣繳憑單、股利憑單及信託所得申報法定申報截止日為2020年2月5日，網路申報系統將於2020年2月5日午夜12點，納稅義務人應盡快辦理申報。

高雄國稅局指出，為節省等候時間，申報單位可多加利用網際網路方式辦理申報，不受稽徵機關辦公時間限制，申報期間全日均可上傳，一經上傳成功，即完成申報程序，省時又便捷。

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