雖然武漢肺炎疫情升溫，中國央行救市，周二美股那斯達克指數創下歷史新高，台積電ADR大漲逾5%，台積電(2330)今早股價續揚，帶動台股早盤開高一度攻回11600點，雖盤中震盪，但在台積電走穩帶動，台股收盤成功守漲17.7點至11573.62點，成功守住連續第二天反彈的成果。全天成交金額約1569億元持續下降回穩中。

本周台股在周一見到波段低點11138點，當天收盤回到11354點且成功守住半年線，繼周二大漲200點後，今早盤最高11620點，距離本周一的最低點高達482點；台積電周一同步見到波段低點312元，今日最高329.5元，收盤漲2.5元為327.5元，可說是台股抗疫的最大功臣。

中國人行出手救市，緩解了投資人對新型冠狀病毒疫情將重創經濟的擔憂，周二美股大漲，漲幅均逾1.4%，那斯達克指數觸及歷史新高。

回顧昨天，武漢疫情延持續延燒，但台股短線急跌之後，周二早盤小幅開高後，權值股台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)吹響反攻號角，指數隨亞洲股市轉強一路震盪上漲。

美股科技股周二大漲，台積電及股王大立光今(周三)早盤持續走揚，DRAM股南亞科(2408)公布1月業績呈現年增及月增的佳績，領軍記憶體股旺宏(2337)等聯袂上漲，電子類股率領，加上國泰金(2882)帶動金融股指數小漲，電金持續穩盤。最大的權值股台積電收盤續漲2.5元至327.5元持續站穩季線關卡，台積電連二漲，也帶動台股連續第二天反彈的格局，但早盤11600點之上仍遇賣壓，K棒為收下影線的黑K。本周三個交易日以來，台股從周一收盤的11354點漲到今日收盤11573點，仍大漲了219點，短期低點愈來愈高，對短多持續有利。

鼠年開紅盤以來，共計五個交易日，受武漢肺炎疫情衝擊，台股農曆年新年開紅盤大跌近700點，盤勢呈現一天跌一天漲情況。周二在台積電及大立光上攻帶動，昨天台股大漲201點，今日則續漲17點，成功連兩天反彈。

台股短多穩住了，但疫情仍然隨時有變化，蘋果恐斷鏈的潛在危機升高。隨著新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，智慧型手機組裝重要基地的中國河南鄭州4日宣布，進行幾近封城的「閉環管理」，蘋果供應鏈能否在10日復工備受關注。

外資擬於2月6日下午邀請鴻海召開為期一小時的線上法說會，關注公司將如何因應武漢肺炎，以及武漢肺炎對供應鏈帶來的衝擊，將成為市場焦點。

(時報資訊)