台灣連續二年度商用不動產交易皆突破千億元、2019年甚至破10年新高，宏大國際資產總經理陳益盛指出，目前市場最缺的產品是廠房及工業地、次為商辦，零售店面則因消費型態改變已經長期不振，土地市場則已復甦二年。近幾年下來市場上目前最短缺的產品是廠房，尤其是價格合理的廠房或工業地，預估熱潮仍會持續，交易量近二年有機會突破年度10萬坪、交易金額突破300億元。

宏大國際資產指出，在廠房方面，許多中小企業在台憑著技術、服務及努力，獲得穩定的訂單而有擴廠需求，但不易找到合適、行情合理的廠房。由於供給不足短期間問題不易克服，部分廠商只得評估往較遠的商圈，從新北轉到桃園、基隆，甚至宜蘭等。另外，電商與物流需求從千坪到萬坪大面積工業地，目前仍是具有高度需求的產品。廠辦市場區大區連續5年交易金額約200~300億元以內，隨著市場需求增加，開發商已陸續回來興建這類品，預估熱潮仍會持續，交易量近二年有機會突破年度10萬坪、交易金額突破300億元。

住宅市場近二年有明顯回溫，建商購地的意願持續提高，加上資金充裕、大型商業開發案持續增溫，多處地上權標售持續創新高價。住宅市場因遞延效益、低利、資金充裕等因素，建商多數穩中求進，獵地行動仍會持續，但步調會略為調整、放緩。預估六都億元土地交易仍持續突破3000億元，其中仍看好新北、桃園及台中等三地為前三大熱區。

零售店面已長期不振，北市五大行政區零售店面交易量自104年、105年每年約90~100億元，逐年下滑至108年前10月約55.3億元。探究街邊店租售榮景不再，主因有三，包括觀光客縮減、大型購物中心及OUTLET持續擴點吸引人流，及電商加網購持續成長。至於甫引發的武漢肺炎疫情，預估仍會加遽店面的營運困境，短期租售行情很難樂觀。

(時報資訊)