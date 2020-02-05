市府為因應武漢肺炎防疫，在各市場張貼防疫海報，要求攤商及市場管理人員配戴口罩，將在各公有零售市場消進行毒工作，預計於2月10日前完成。新竹區漁會配合市府防疫，將在新竹漁港魚產品直銷中心和魚市場安排全面消毒防疫。
新竹漁港直銷中心提供魚貨直銷與海鮮餐點，是許多遊客到漁港必訪景點，新竹區漁會對直銷心中攤商及工作人員已進行自主體溫管理，並在中心出入口增設消毒液供遊客使用，預訂10日進行全館消毒，消毒當日直銷中心將進行休館。
在吉羊路的新竹市魚市場，是魚貨交易、拍賣及運銷據點，提供承銷人批發魚貨，將6日上午8時進行全面消毒，避開上午6點前的供銷時間，因此消毒當日魚市場正常供銷。
產發處長張力可表示，新竹市公有市場環境消毒施藥行程為，7日下午關東市場、南寮市場、士林市場及南門市場，早上正常營業。
10日星期一是市場公休日，消毒工作不致影響攤商正常營運，上午進行果菜市場、中正市場、東門市場消毒，下午在西門市場、中央市場、中央商場及北門市場消毒。
市府提醒民眾平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入人多擁擠場所。
(中時 )
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