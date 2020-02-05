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武漢肺炎疫情持續延燒，昨日國內新增77例武漢肺炎通報個案，日前返台、集中檢疫的台商團中，2人因呼吸道症狀送醫。目前為止，確診人數仍維持在11例。中央流行疫情指揮中心表示，所有患者目前病情穩定，首例個案接觸者除1人檢驗為陽性外，其餘都解除列管，另有1確診個案有望在一周內出院。

指揮中心表示，首例個案的275接觸者，除了一人檢驗呈陽性外，其餘都已完成14日居家隔離，並解除列管。其餘10名確診者的290名接觸者中，10人出現症狀（8人已排除，2人檢驗中）。

醫福會執行長王必勝表示，針對集中檢疫的台商，昨晚開始已進行採檢。244人中，2人出現呼吸道症狀，已送醫。根據指揮中心統計，昨日國內新增77例武漢肺炎通報個案，截至目前已累計1238通報案例，國內確診數仍維持在11例。

除了台灣，國際間已累積200例武漢肺炎確診病例，分佈於26國家／地區，較前天新增比利時。確診個案最多的國家為泰國，達25例，其次為新加坡24例、日本19例、香港18例，南韓、美國、香港、馬來西亞、澳門等則維持9例。目前，德國、新加坡已出現第三波傳染病例，法國則出現醫療人員感染病例，泰國及日本則出現司機或導遊感染病例。

(中時 )