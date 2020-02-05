台灣民眾黨總召賴香伶昨晚於臉書PO文指出，政府規劃「防疫照顧假」，但卻說給薪與否由勞資協商。因此主張政府發放特別生活津貼，或修「就業保險法」，讓「防疫照顧假」看得到也吃的到。

賴香伶表示，日前中央流行疫情指揮中心決議，為因應武漢肺炎疫情，引用「災害防救法」的應變措施或處置而提出「防疫照顧假」，讓有12歲以下孩童的家長，可以向公司請假在家照護孩子。

賴香伶指出，政府要求雇主不得拒絕勞工請「防疫照顧假」，但請假是否給薪，卻是交給勞資雙方協商，這樣的狀況下，有許多勞工擔心領不到薪資，等於「防疫照顧假」是看的到吃不到。

賴香伶認為，政府提出緊急性、臨時性的決策時，應該要負起提供必要協助的責任。並建議針對此次武漢疫情的狀況，建議可以發給照顧者、居家隔離者生活津貼，或是修正「就業保險法」，將防疫照顧者納入給付對象。

賴香伶說，近日勞動部林明裕次長估算，全國勞工約1千萬人，若以4萬月薪計，半個月就是2萬元，總數相當於2千億元，若要用就業保險處理，金額太大。

賴香伶表示，勞動部的估算不符事實，依勞保局2019年11月就保平均投保薪資33786元，且「防疫照顧假」要家中有12歲以下須照顧學童的勞工才能請，在這樣的數據下，應以台灣12歲以下人口約120萬，並將勞工依6成薪給付14天來推算才如實。

賴香伶另表示，「防疫照顧假」既然是臨時性的緊急措施，那麼相關部會在法治規劃上也不能僵化。比方說衛福部頒布法規命令，對於受指定至檢疫場所照顧幼童者可予補償，對因家中有12歲以下孩童需照顧而請假者，也可研擬比照。

(中時 )