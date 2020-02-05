衛福部長陳時中昨天在記者會流下壓力的淚水，很多民眾與網友大受感動， 台中市議員張耀中5日將募集的600個口罩，轉贈台中市醫師公會，交給在基層第一線的醫護人員，呼應中央希望健康的民眾不需配戴口罩，紓解醫療體系前線第口罩荒。

張耀中今日上午前往台中市醫師公會捐贈口罩，由公會副理事長王博正醫師、副秘書長林軼群醫師二人等代表受捐。

疫情升溫，口罩一罩難求，張耀中指出，捐贈的口罩是台灣製造商外銷日本醫療用口罩，在中央1月31日全數徵用及1月24日禁止出口的情形之下，第一線醫護人員是最需要口罩的族群，看到陳時中從春節前就全心全力投入不眠不休，為防疫把關，決定將600個口罩給基層醫護來使用，期望醫護前線把防疫和自己顧好，民眾才不用煩惱。

在拜訪台中醫師公會時，張耀中也發現，公會開放讓各診所1次約領取1包50片口罩，但實際基層醫護約1人1天只能使用1片，明顯量能不足，期望他的捐贈微舉，讓市面通路還有庫存的口罩，能送達配發給有需要的族群，全民共同防疫，將風險防止到最徹底。

(中時 )