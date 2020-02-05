可惡至極，新北瑞芳警分局前偵查佐賴柏瑞，前年涉嫌偵辦一起詐騙案，卻透露案情給集團成員，再以「借款」為由索賄35萬元，並包庇2名詐騙成員，基隆地院採信被告主張金錢往來純屬借款，但免付利息1萬多元不正利益，被判刑5年。

判決指出，賴柏瑞（34歲）負責偵辦周惟立為首的詐欺集團，卻在2017年5月間告知周男正在追查旗下的詐欺案件，並已查得綽號「小豬」的劉男與「小辣椒」的邵女為車手，成員向賴警懇託盼勿再追查共犯，不久賴警就開口欲向周男借款20萬元。

周男稱自己沒錢，轉介林姓成員籌措並交付款項，賴警嘗到甜頭竟食髓知味，同月間又謊稱陳姓小隊長也需借款為由，再度索取15萬元，並在製作筆錄時，要求胡姓嫌犯不要供出劉男、另不追查邵女，豈知劉男日後主動投案，讓包庇曝了光。

賴柏瑞發現遭基隆地檢署盯上，立即連絡周男等人，相約在瑞芳警分局會議室內將35萬元還給林父，並獲予免付利息約1萬6445元，2018年賴警被檢方依涉貪污治罪條例起訴，隨後被停職查辦，月薪7萬停職後只剩9千元，還當起水電粗工餬口。

基隆地院審理後，法官認為賴警筆錄未提及劉男為共犯，也未移送邵女，堪認兩者具有對價關係，不過相信賴警供稱35萬元屬於借款，一審依違背職務收受免付利息1萬多元不正利益，判刑5年有期徒刑，以示懲戒、儆惕，全案可上訴

(中時 )