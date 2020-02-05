刑事局日前接獲防疫中心轉報，有人在LINE群組針對武漢肺炎疫情，張貼不實訊息稱：「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」，可能造成群組及當地民眾恐慌。警方查出張貼的李姓網友身分，通知到案。33歲無業的李姓男子供稱，他是好意提醒民眾，且是看新聞得來訊息，但警方認為胡扯，依法送辦。

根據統計，上月23日至本月4日，警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計31件，包括偵處中19件、移送12件、16人。

刑事局3日受理中央流行疫情指揮中心轉報，有網友於LINE的多人群組張貼、散布內容提及：「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」等不實訊息，可能造成當地居民恐慌。

警方迅速查出住在台中的李姓男子身分，傳喚他到案。李否認捏造，辯稱是看新聞得來的訊息，全案詢後將依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」移送檢方偵辦，並持續追查其他製作、散佈、轉傳不實訊息者。

刑事局指出，依傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處300萬元以下罰鍰；中央流行疫情指揮中心多次強調「散佈不實疫情或防疫資訊者，一律依法嚴辦」。

警方籲請民眾針對來源不明且未經查證的訊息，勿私自臆測，也毋須恐慌，更不可以訛傳訛，任意製作、散佈、轉傳關於「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情的不實訊息，致引發大眾恐慌。針對製作、散佈、轉傳不實訊息者，警方也將主動依法偵辦，並依據所涉情節，以傳染病防治法第63條或社會秩序維護法第63條第5款移送檢方偵辦。

有關「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）防疫措施，相關資訊民眾可上衛服部疾病管制署網站(嚴重特殊傳染性肺炎專區http：／／at.cdc.tw／YEc68Q)查詢最新公告內容，如有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線—1922，將有專人提供疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導等服務。

(中時 )