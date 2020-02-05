陳時中說，下一批何時回來，陸委會海基會還在溝通，指揮中心要求要有合適的場所才有辦法收容，第二醫療的量能要有把握，第三回來登機前的檢疫要做完全，要這樣來看才知道未來如何讓同胞回來，一定要有充分的準備才能讓他們回來。陳時中並指出，目前準備隔離的區域不只三個區域。

陳明通表示，一開始有說優先者是當地短期出差沒有生活支撐，且年紀年幼、有慢性疾病者，很清楚表達，希望可以優先接回來這兩類者。但最後時刻他有把完整名單提供，一一核對，最後覺得不理想，因為優先名單不理想，檢討後，特別是出現確診者，回來很快檢出，所以下一批要把防疫擺在最優先，雙方防疫如果沒有互助合作，必須做到滴水不漏才能進行下一批。

陳明通說，當初說好，要以年紀小的、沒有生活支撐的、有長期慢性病的要做優先，一開始我說某人設定名單，這是徐文正的解讀和說法，我們一開始有請他們把名單提供過來，

一一核定後，才能把他們接過來。但因為和我們原先的要求不理想，總之這部分下一批要請他們補足這方面。

陳明通表示，更重要的是回來後，檢疫所也有一定的容量，防疫的工作是同作戰，陳明通表示防疫系統是否做得起來，讓國人安心防疫沒有漏洞，不影響全體防疫工作，準備工作做好才能進來，因為要對國人負責。要接回來是國人、陸配、家人，但防疫還是第一優先，沒做好就很難有下一步。

(中時 )