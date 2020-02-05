指揮中心今日宣布，從明（6）日起有中港澳旅行史的人，回台一律要做居家隔離檢疫14天，但若是申請獲准到港澳而回台者，回台只需做健康自主管理14天即可。而居住在全大陸各省的大陸人，也均暫緩入境。

指揮中心說，明（6）日起，全中國大陸（不包含港澳）全列為列為二級以上疫情流行區，因此有大陸旅遊史者，回台一律要做居家檢疫14天。

陸委會主委陳明通說，將全大陸列為紅色旅遊警示，若去了，回台必須居家隔離檢疫14天，港澳地區則列為黃色旅遊警示，非必要不要去。

至於在疫情建議部分，指揮中心說，即日起將港澳地區，列為第二級警示，提醒民眾赴港澳要採取加強措施。

內政部長徐國勇說，防疫是國安問題，有些國外回台的人要做居家檢疫、在家隔離、卻失聯者，已透過民政系統、村里幹事進行協助；若持續聯繫不上，將由警政系統用最高規格、重大案件的規格全力協尋。若是留假資料，將以刑法的偽造文書等刑責追究。

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